Акции, флешмобы, викторины пройдут в Тюменской области в День России

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Акции, флешмобы, викторины в режиме онлайн пройдут в Тюменской области в День России, 12 июня.

По информации регионального департамента культуры, в День России жителей региона приглашают присоединиться к хоровой акции "За семью, за Родину, за Россию". Нужно записать и выложить в социальные сети семейное хоровое исполнение известных песен о Родине и гимна России с хештегом #ЗаСемьюЗаРодинуЗаРоссию и #РодинаПоет.

В акции также примут участие творческие коллективы, к примеру, артисты фольклорного ансамбля "ЯромилЪ", которые 12 июня исполнят народную песню "Ты заря моя".

Тюменское концертно-театральное объединение приглашает всех желающих присоединиться к прямому эфиру "Тюмень – Москва "Российская Гармонь", который начнется в 17 часов. Во время эфира зрителей ждет праздничный концерт, где прозвучат народные песни в современной обработке, а также популярные и классические произведения вокально-инструментального коллектива гармонистов-виртуозов "GармоньDrive".

Активное участие в праздновании Дня России примут музеи Тюменской области.

В 13 часов Археологический музей-заповедник приглашает посмотреть на воссозданное подворье русских переселенцев. Через предметы быта, культуры, промыслов и ремесел того времени нетрудно представить, как жили люди, их обычаи и традиции. Показ экскурсии пройдет в группе во ВКонтакте.

На площадке Ялуторовского музейного комплекса в 14 часов начнется онлайн-викторина "Я. Мой дом. Моя Россия". Ее участники узнают больше о государственных символах России: гербе, флаге, гимне, а также о столице нашей Родины, самых известных россиянах, русских народных песнях и сказках.

В 16 часов в Историческом парке "Россия – Моя история" расскажут о неофициальных символах России. Русская балалайка, русский самовар, деревянная кукла – матрешка и многое другое – в историческом комиксе "Люблю березку русскую".