Второй этап переселения жителей из ветхого жилья проходит в Ишимском районе

| Фото: администрация Ишимского района | Фото: администрация Ишимского района

Ко второму этапы программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья приступили в Ишимском районе.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" глава муниципалитета Сергей Ломовцев, речь идет о завершении переселения последних 14 семей из отдаленных деревень Камышка и Комсомолка Карасульского сельского поселения.

"Накануне нового 2020 года в три новых коттеджа в поселок Октябрьский по программе переселились шесть семей из этих деревень. Общая площадь построенного для них жилья составила более 432 квадратных метров, что на 90, чем площадь покинутых ими аварийных домов. Рядом предстоит построить еще несколько домов, как двухквартирных, так и отдельных, чтобы переехать могли оставшиеся жители. Территория для этого уже расчищена, туда проложена дорога. С подрядчиком обсудили вопросы дальнейшего инженерного обустройства площадки и возможности инвестирования для продолжения строительства", - рассказал Сергей Ломовцев.

Он пояснил, что Октябрьский является центром Карасульского поселения, здесь имеются общеобразовательная и коррекционная школы, Дом культуры, спорткомплекс с бассейном и другие социальные объекты. Поэтому возможности покинуть труднодоступные деревни последние их жители ждут с нетерпением. Построить новое жилье для них планируют до конца 2020 года.

Ирина Кургузова