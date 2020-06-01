Развитие социальной сферы региона обсудили депутаты Тюменской облдумы

| Фото: www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Новые учреждения культуры появятся в поселениях Казанского района. На какой стадии находится реализация проектов, депутаты Тюменской областной думы были проинформированы на заседании комитета по социальной политике. Оно состоялось в режиме видео-конференц-связи 9 июня.

"По поручению губернатора в селах Гагарье и Грачи будут установлены модульные клубы, либо построены сельские дома культуры. Разработано техзадание и направлено в Главное управление строительства, - рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. - Есть решение, что проектно-сметную документацию разработают на основе утвержденной документации для села Гусево Тюменского района, она станет типовой. На следующий год при защите областного бюджета мы предусмотрим эти средства".

С ситуацией в социальной сфере Казанского района депутаты облдумы ознакомились в июне 2019 года на выездном заседании, посетив больницу, школу, музей и другие учреждения. Дали рекомендации и проконтролировали их исполнение год спустя.

"Казанский район серьезно подошел к рекомендациям. Больницу имени Шанаурина укомплектовали врачами, семь человек прибыло, тогда их не хватало. В Грачах и Гагарье нет клубов, сегодня разрабатывается проектная документация. Улучшилась ситуация по правонарушениям среди несовершеннолетних, - сказала депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева. - Другим районам нужно подтягиваться: например, есть проблемы с нехваткой медработников в Абатском, Вагайском, в Нижнетавдинском, в Ярковском районах".

Заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн поднял вопрос о перспективах исполнения в регионе обязательств по развитию социальной сферы с учетом последствий пандемии и режима повышенной готовности для экономики области. Руководитель департамента образования и науки Алексей Райдер проинформировал, что сегодня расходы на эту сферу не сокращаются.

"Как инфраструктурные, так и содержательные проекты по здравоохранению, культуре, образованию, связанные с реализацией нацпроектов, не подверглись секвестированию. Конечно, мы не можем просчитать дальнейшее развитие ситуации. Все зависит от того, как скоро мы выйдем из нынешнего периода, и от скорости восстановления экономики", - сказал он.

Как отметила по итогам заседания председатель комитета по социальной политике Ольга Швецова, депутаты областной думы намерены проконтролировать ход реализации национальных проектов в регионе. В четвертом квартале 2020 года законодатели планируют провести выездное заседание в одном из муниципалитетов области и оценить результаты исполнения нацпроектов в образовании и здравоохранении.

Татьяна Ковалева