Псу-охраннику срочно ищут передержку
из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте
Псу по кличке Мариас срочно нужна передержка. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
По словам куратора, Мариас – хороший охранник. Командам не обучен, но песику всего полтора года, он восприимчив к обучению. Ладит с другими собаками, спокойно относится к детям. Подробнее о повадках и характере пса можно узнать у куратора Ирины по тел. 8-909-189-65-66.
Выбрать другого питомца на передержку можно здесь.
Евгения Шевцова