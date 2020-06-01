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Псу-охраннику срочно ищут передержку

Общество, 16:34 10 июня 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Псу по кличке Мариас срочно нужна передержка. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

По словам куратора, Мариас – хороший охранник. Командам не обучен, но песику всего полтора года, он восприимчив к обучению. Ладит с другими собаками, спокойно относится к детям. Подробнее о повадках и характере пса можно узнать у куратора Ирины по тел. 8-909-189-65-66.

Выбрать другого питомца на передержку можно здесь.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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