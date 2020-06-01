Псу-охраннику срочно ищут передержку

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Псу по кличке Мариас срочно нужна передержка. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

По словам куратора, Мариас – хороший охранник. Командам не обучен, но песику всего полтора года, он восприимчив к обучению. Ладит с другими собаками, спокойно относится к детям. Подробнее о повадках и характере пса можно узнать у куратора Ирины по тел. 8-909-189-65-66.

Выбрать другого питомца на передержку можно здесь.

Евгения Шевцова