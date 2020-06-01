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Казанский район отмечает 89-летие со дня образования

Общество, 15:27 10 июня 2020

kazanka.admtyumen.ru

Казанский район - не просто место жительства. Он объединяет людей разных судеб, характеров и поколений в единое целое.

Таким мнением поделилась глава казанского района Татьяна Богданова, поздравляя земляков с 89-летием района.

Казанский район основан 10 июня 1931 года в составе Уральской области с центром в селе Казанском. По данным районной администрации, сегодня в него входят 13 сельских поселений с 40 населенными пунктами, где проживают около 22 тыс. человек. На территории действуют 11 сельхозпредприятий различных форм собственности и 46 крестьянских хозяйств, действует многосторонний таможенный пункт.

"Преклоняемся перед земляками, которые сражались на фронтах всех войн, отстаивая свободу и независимость Родины. Гордимся трудовыми подвигами казанцев в мирное время. Большие надежды мы возлагаем на молодежь. У района богатая история, нам есть чем гордиться, но не покидает стойкая уверенность, что лучшие моменты еще впереди", - отметила Татьяна Богданова.

Она поблагодарила земляков за вклад в развитие Казанского района и пожелала стабильности и процветания.

Евгения Шевцова

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