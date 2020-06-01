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Фильмы тюменских авторов появились в каталоге онлайн-кинотеатра Okko

Общество, 18:05 11 июня 2020

кадр из фильма "Не по регламенту" (режиссер Шамиль Агаев) | Фото: кадр из фильма "Не по регламенту" (режиссер Шамиль Агаев)

Короткометражные фильмы тюменских авторов разместили в каталоге онлайн-кинотеатра Okko. Это было сделано в рамках сотрудничества площадки с международным фестивалем и онлайн-кинотеатром "Ноль Плюс", сообщают организаторы "Ноль Плюс".

В список вошли "Невероятный Человек-Антон", "Сказки у костра", "Скорость потока", "Прыжок", "Не разлей вода" и "Не по регламенту". Фильмы были сняты в Тюменской области с участием местных кинематографистов.

По словам представителя платформы zeroplus.tv, главным условием была возможность бесплатного просмотра, поэтому передача прав была проведена на безвозмездной основе. Для просмотра фильмов нужна лишь регистрация.

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# кинематограф , кино , фильмы

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