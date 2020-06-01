Руслан Кухарук поручил максимально сохранять зеленые насаждения в Тюмени

пресс-службы администрации Тюмени пресс-службы администрации Тюмени

Все проекты строительства и благоустройства в Тюмени должны учитывать возможность сохранения зеленых насаждений.

Этот факт подчеркнул глава города Руслан Кухарук на совещании со специалистами профильных департаментов.

Он напомнил, что такой подход уже применяли при подготовке одной из площадок под строительство в Тюмени. Застройщик получил разрешение на вынужденный снос деревьев, но при детальном рассмотрении выяснилось, что их можно сохранить. В итоге проект скорректировали и оборудовали парковку, сохранив зеленые насаждения.

Подобная работа была проведена при проектировании детского сада на Московском тракте. Кроме сохранения существующих деревьев, здесь решено обустроить зеленый уголок. Перед началом работ эскиз согласуют с жителями микрорайона.

Руслан Кухарук подчеркнул, что тюменцы могут принимать активное участие в обсуждении вынужденного сноса деревьев.

"Важно проводить разъяснительную работу с жителями. Мы должны ознакомить их с проектом и проанализировать ситуацию, рассмотреть ее со всех позиций, уделяя внимание каждому зеленому насаждению. Мы уже проводим такие встречи, и результат от них есть", - сказал Руслан Кухарук.

В пример он привел работы на ул. Мельничной, 80. Здесь приостановлен снос зеленых насаждений, их возобновят только после анализа территории и обсуждения проекта с жителями района.

Депутат городской думы Дмитрий Осипов предложил пересаживать взрослые деревья там, где это возможно. Руслан Кухарук инициативу поддержал.

Также глава города поручил создать рабочую группу, которая будет рассматривать проекты, где предполагается вырубка большого количества деревьев. В нее войдут профильные специалисты, представители подрядчика, "ЛесПаркХоза", Общественной палаты и общественных организаций.