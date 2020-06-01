Росводоканал восстановит коллектор на улице Харьковской в Тюмени

| Фото: «Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Восстановительные работы на изношенном коллекторе по ул. Харьковской ведутся с применением современной технологии санации, сообщает "Росводоканал Тюмень". В магистральном коллекторе протяженностью более трех тысяч метров создается новая труба из технологического фетра и полимеров.

Весь комплекс работ разбит на десять этапов. На каждом обновляется примерно 200 метров трубопровода. К концу июля в изношенном коллекторе будет создан новый, отличающийся повышенной пропускной способностью и прочностью. По сравнению с традиционной заменой сетей, санация отличается высокой скоростью и минимумом земляных работ.

"На время санации действующий коллектор отключается и проводится его промывка. В чистую трубу с помощью спецоборудования вводится так называемый "чулок", состоящий из четырех слоев фетра, полимеров и смол. Поле этого труба заполняется водой, которая нагревается до 52 градусов и происходит затвердение "чулка", - рассказал директор по капитальному строительству "Росводоканал Тюмень" Артур Багаутдинов.