Утонувшего в искусственном водоеме мальчика вытащили тюменские спасатели

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Утонувшего мальчика 2006 года рождения доставали из искусственного водоема в районе ул. Тарманская в Тюмени 10 июня.

"Вызов поступил в 12 часов 25 минут из отдела полиции номер шесть. Работы закончили в 14 часов 19 минут", – сообщил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Организована процессуальная проверка. Как рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области, по предварительным данным, мальчик в компании сверстников решил искупаться в водоеме в запрещенном для купания месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Очевидцев и родственников погибшего подростка опрашивают. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Инна Пахомова