Тюменские врачи советуют не смазывать ожоги маслом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ожог – одна из самых распространенных бытовых травм дома и на даче. Какой должна быть первая помощь при термическом ожоге и чем правильно его лечить, напоминают тюменские медики.

При термическом ожоге важно грамотно оказать первую помощь. Необходимо убрать поражающий фактор и охладить место ожога под проточной водой или чистой влажной повязкой. Если вовремя охладить ожог, степень и глубина поражения будет значительно меньше.

После охлаждения необходимо наложить влажную чистую повязку, обеспечить покой, принять обезболивающие.

Нельзя смазывать место ожога маслом, кремом, мазью, яичным белком, сметаной, наносить лекарственные препараты с пантенолом на только что обожженный участок.

Ни в коем случае нельзя отрывать прилипшую одежду, прокалывать пузыри.

"Прежде всего, не стоит поддаваться панике, если ваш ребенок получил ожог, не нужно хватать его и ехать в лечебное учреждение. За несколько сэкономленных минут может возрасти степень ожога, если вы не охладите поврежденную поверхность. Сначала окажите первую помощь, а потом уже обращайтесь к медикам", — рекомендует фельдшер скорой помощи Дмитрий Бобровицкий.