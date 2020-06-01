Тюменские врачи советуют не смазывать ожоги маслом
Ожог – одна из самых распространенных бытовых травм дома и на даче. Какой должна быть первая помощь при термическом ожоге и чем правильно его лечить, напоминают тюменские медики.
При термическом ожоге важно грамотно оказать первую помощь. Необходимо убрать поражающий фактор и охладить место ожога под проточной водой или чистой влажной повязкой. Если вовремя охладить ожог, степень и глубина поражения будет значительно меньше.
После охлаждения необходимо наложить влажную чистую повязку, обеспечить покой, принять обезболивающие.
Нельзя смазывать место ожога маслом, кремом, мазью, яичным белком, сметаной, наносить лекарственные препараты с пантенолом на только что обожженный участок.
Ни в коем случае нельзя отрывать прилипшую одежду, прокалывать пузыри.
"Прежде всего, не стоит поддаваться панике, если ваш ребенок получил ожог, не нужно хватать его и ехать в лечебное учреждение. За несколько сэкономленных минут может возрасти степень ожога, если вы не охладите поврежденную поверхность. Сначала окажите первую помощь, а потом уже обращайтесь к медикам", — рекомендует фельдшер скорой помощи Дмитрий Бобровицкий.