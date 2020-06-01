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Тюменский ансамбль "Ярец" стал лауреатом международного вокального конкурса

Общество, 16:26 11 июня 2020

ДШИ "Этюд" во ВКонтакте Детский фольклорный ансамбль "Ярец" | Фото: ДШИ "Этюд" во ВКонтакте

Детский фольклорный ансамбль "Ярец" тюменской ДШИ "Этюд" стал лауреатом первой степени на международном вокальном конкурсе "Тепло Летечко".

Как рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" одна из руководителей ансамбля Ярослава Мельникова, для онлайн-участия на конкурс в мае отправили видеоролик с выступлением 11 ребят.

"Мы подготовили программу из четырех песен, где представили протяжные, календарные песни и бытовые танцы Тюменской области. В нашей номинации "фольклорно-этнографическое исполнительство" за победу боролись 17 коллективов из разных регионов", - рассказала она.

По словам руководителя, в выступлении участвовали дети 9-11 лет, которые занимаются по предпрофессиональной программе. Кроме диплома лауреатов первой степени жюри присудило коллективу подарок – гусли Авдоши, напоминающие по форме крылышко. В фольклорном ансамбле "Ярец" есть воспитанники, которые играют на этом музыкальном инструменте, поэтому заслуженный на конкурсе подарок пригодится для дальнейших занятий.

Ирина Кургузова

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# вокальное искусство , ДШИ Этюд , конкурсы , одаренные дети , творчество

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