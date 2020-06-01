Жителей Тюмени порадуют мобильными концертами "Моя Россия"

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Мобильные праздничные программы "Моя Россия" представят жителям Тюмени творческий коллектив Дома культуры "Поиск" 12 июня. Концерты развернутся в нескольких дворах города.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" менеджер по связям с общественностью центра культуры и искусства "Современник" Светлана Галиева, мероприятия начнутся в 10 часов, а завершатся в 16 часов. Концерт в одном дворе рассчитан примерно на 20 минут. Горожан ждут патриотические песни и танцы.

Концерты развернутся в районе дома № 10 на ул. Пушкина, в районе дома № 7 на ул. Беловежская, в районе дома № 9 на ул. Вербная, возле домов № 223 и 213 на ул. Республики, у дома № 36 на ул. Парфенова, в районе дома № 54 на ул. 50 лет Октября. Также выступлениями порадуют жителей домов № 12а на ул. Домостроителей и № 18 на ул. Западносибирская.

Ведущие программы расскажут зрителям интересные факты о стране, поздравят с праздником. Концертные номера представят вокальная группа "Созвездие" и студия народно–сценического танца "Терпсихора".

Инна Пахомова