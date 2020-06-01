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Крупную сумму украл тоболяк с банковской карты своего приятеля

Происшествия, 18:38 11 июня 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

95 тыс. рублей лишился 64-летний тоболяк, доверивший свою банковскую карту приятелю, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Накануне пропажи денег потерпевший распивал алкогольные напитки с приятелем в микрорайоне Сумкино. Для покупки новой порции алкоголя пенсионер передал банковскую карту другу, но мужчина обратно не вернулся.

Местонахождение 61-летнего подозреваемого было установлено, автоинспекторы задержали его и доставили в отдел полиции. Фигурант свою вину признал и пояснил, что получил карту, сел на автобус в Тобольск и обналичил денежные средства с банковского счета.

Сотрудники полиции изъяли у задержанного 69 тыс. рублей. Остальную сумму он потратил на раздачу долгов и покупку алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса России "Кража, совершенная с банковского счета". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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# кража

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