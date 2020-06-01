Тобольские артисты дают праздничные концерты во дворах города

| Фото: центр искусств и культуры Тобольска | Фото: центр искусств и культуры Тобольска

Бесплатные выступления концертных бригад проходят в Тобольске в рамках празднования Дня России.

Артисты центра искусств и культуры с 10 до 18 часов побывают в каждом микрорайоне города. Всего за праздничный день солисты ансамблей "Юнис", "Контрасты", "Вольница" и др. посетят 70 праздничных точек. Артисты исполняют популярные российские песни о Родине, мире, и дружбе.

В 12 часов на площадках города состоялось всеобщее исполнение гимна России. К концертными бригадам присоединились жители города.

Также тоболяки принимают участие во всероссийских акциях "Окна победы", "Добро в России" и челлендже "Русские рифмы". Кроме того, были подведены итоги онлайн-квеста "Тобольск в истории России". Семь победителей правильно ответили на вопросы о городе и выполнили предложенные задания.

Евгений Новоселов