Дети тюменских росгвардейцев рассказали и нарисовали, какой хотят видеть свою страну

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области

Дети из семей военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по

Тюменской области, а также Центра подготовки личного состава

кинологической службы Уральского округа Росгвардии поучаствовали во всероссийских акциях ко Дню России.

Одна из них - "Будущее России". В видеороликах и подписях к фотографиям ребята рассказали, какой хотят видеть свою страну и себя в ней в будущем.

Шестилетняя Люба поделилась планами: она мечтает стать ветеринаром и служить в Росгвардии, чтобы заботиться о здоровье служебных собак. Пятилетний Степа рассказал, что постарается достичь спортивных высот в хоккее и прославить Тюмень и Россию на весь мир. Юный патриот Саша уже сейчас гордится своей страной и уверен, что в будущем сможет достойно защищать ее.

У каждого из ребят - свои мечты, но всех объединило одно пожелание - мира

во всем мире и благополучия соотечественников.

По мнению офицера вневедомственной охраны Татьяны Поляковой, прививать любовь к Отечеству нужно с ранних лет. Она воспитывает двух дочерей, и с детства девочки изучают славную историю своей страны.

"Дочери с удовольствием участвуют со мной во всех патриотических

мероприятиях ведомства. Уверена в том, что они внесут достойный вклад в

будущее страны", - поделилась Татьяна Полякова.

Также ребята поучаствовали в конкурсе рисунков Уральского округа Росгвардии. На работах юных художников - Россия на карте мира, триколор, Кремль, белые березы под ясным небом. В День России в библиотеке центра Центра подготовки личного состава кинологической службы открыли вернисаж детских рисунков, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.