Дети тюменских росгвардейцев рассказали и нарисовали, какой хотят видеть свою страну
Дети из семей военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по
Тюменской области, а также Центра подготовки личного состава
кинологической службы Уральского округа Росгвардии поучаствовали во всероссийских акциях ко Дню России.
Одна из них - "Будущее России". В видеороликах и подписях к фотографиям ребята рассказали, какой хотят видеть свою страну и себя в ней в будущем.
Шестилетняя Люба поделилась планами: она мечтает стать ветеринаром и служить в Росгвардии, чтобы заботиться о здоровье служебных собак. Пятилетний Степа рассказал, что постарается достичь спортивных высот в хоккее и прославить Тюмень и Россию на весь мир. Юный патриот Саша уже сейчас гордится своей страной и уверен, что в будущем сможет достойно защищать ее.
У каждого из ребят - свои мечты, но всех объединило одно пожелание - мира
во всем мире и благополучия соотечественников.
По мнению офицера вневедомственной охраны Татьяны Поляковой, прививать любовь к Отечеству нужно с ранних лет. Она воспитывает двух дочерей, и с детства девочки изучают славную историю своей страны.
"Дочери с удовольствием участвуют со мной во всех патриотических
мероприятиях ведомства. Уверена в том, что они внесут достойный вклад в
будущее страны", - поделилась Татьяна Полякова.
Также ребята поучаствовали в конкурсе рисунков Уральского округа Росгвардии. На работах юных художников - Россия на карте мира, триколор, Кремль, белые березы под ясным небом. В День России в библиотеке центра Центра подготовки личного состава кинологической службы открыли вернисаж детских рисунков, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.