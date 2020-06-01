Малышам-котятам срочно ищут передержку

Фото из архива фонда "Потеряшки" Фото из архива фонда "Потеряшки"

Семь котят с мамой-кошкой срочно нуждаются в передержке. Об этом Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Малышей нашли в подвале. Примерный возраст - около двух недель, все семеро черного цвета. Котята не умеют есть сами, поэтому в новые семьи их пока отдавать нельзя. Для передержки фонд предоставит все необходимое. Подробности - у куратора Елены.

Выбрать других питомцев на передержку или взять на постоянное место жительства можно здесь.

Евгения Шевцова