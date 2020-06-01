  • 12 июня 202012.06.2020пятница
  • USD69,1219
    EUR78,5225
  • В Тюмени 22..24 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Малышам-котятам срочно ищут передержку

Общество, 18:33 12 июня 2020

Фото из архива фонда "Потеряшки"

Семь котят с мамой-кошкой срочно нуждаются в передержке. Об этом Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Малышей нашли в подвале. Примерный возраст - около двух недель, все семеро черного цвета. Котята не умеют есть сами, поэтому в новые семьи их пока отдавать нельзя. Для передержки фонд предоставит все необходимое. Подробности - у куратора Елены.

Выбрать других питомцев на передержку или взять на постоянное место жительства можно здесь.

Евгения Шевцова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# домашние животные , потеряшки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:04 12.06.2020Соцработники центра "Родник" получили награды
18:57 12.06.2020О профессиях будущего расскажут тюменским школьникам
18:33 12.06.2020Малышам-котятам срочно ищут передержку
17:44 12.06.2020Тюменские артисты спели с балкона в День России