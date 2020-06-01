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Тюменские артисты спели с балкона в День России

Общество, 17:44 12 июня 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

Народные песни Тюменской области исполнили с балкона многоквартирного дома на ул. Дружбы в областном центре артисты вокального ансамбля "ЯромилЪ" в рамках всероссийской акции "За семью, за Родину, за Россию".

"Мы поздравляем земляков с Днем России. В связи с действующим в нашем регионе режимом повышенной готовности наше выступление проходит на балконе, но мы уверены, что вскоре встретимся с земляками на концертных площадках", - сказал в беседе с журналистами солист ансамбля, гармонист Ильшат Габдуллин.

Гармонь давно и очень хорошо вписалась в традиции и фольклор народов России, отметил артист. Этот инструмент раскрывает душу нашего Отечества, поэтому он очень популярен и актуален и в наши дни.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Евгений Бабенко

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# ансамбль ЯромилЪ , День России

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