Тюменские артисты спели с балкона в День России

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Народные песни Тюменской области исполнили с балкона многоквартирного дома на ул. Дружбы в областном центре артисты вокального ансамбля "ЯромилЪ" в рамках всероссийской акции "За семью, за Родину, за Россию".

"Мы поздравляем земляков с Днем России. В связи с действующим в нашем регионе режимом повышенной готовности наше выступление проходит на балконе, но мы уверены, что вскоре встретимся с земляками на концертных площадках", - сказал в беседе с журналистами солист ансамбля, гармонист Ильшат Габдуллин.

Гармонь давно и очень хорошо вписалась в традиции и фольклор народов России, отметил артист. Этот инструмент раскрывает душу нашего Отечества, поэтому он очень популярен и актуален и в наши дни.

Евгений Бабенко