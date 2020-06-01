270 подростков займутся благоустройством сел Тобольского района

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Более 270 школьников будут работать в отрядах главы сельских поселений Тобольского района в летние месяцы. Объектом благоустройства станут сельские улицы, сообщает администрация района.

К летнему сезону в Тобольском районе подготовлены 24 спортивные и досуговые площадки на территориях 16 сельских поселений. На них планируется проводить вручение удостоверений, знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и награждение победителей и призеров по итогам прошедших соревнований и всех проводимых конкурсов в дистанционной форме. Дата начала работы площадок станет известна позже.