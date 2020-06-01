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Прием граждан в организациях соцобслуживания населения ведут по предварительной записи

Общество, 19:02 15 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прием заявлений и документов граждан в части предоставления государственных услуг департамента социального развития Тюменской области (оформление льгот, субсидий, пособий, выдача удостоверений, справок о мерах социальной поддержки) начался в организациях социального обслуживания населения региона с 15 июня 2020 года, сообщает региональный департамент социального развития.

В организациях социального обслуживания населения граждан принимают только по предварительной записи. Запись на прием в Центр обеспечения мер социальной поддержки по адресу: Тюмень, ул. Пермякова, 24/2 ведется через сайт centrmsp72.ru в разделе "Запись". Запись на прием в территориальные комплексные центры социального обслуживания населения ведется через телефоны диспетчерских служб по месту жительства.

В целях нераспространения коронавирусной инфекции при личном посещении учреждений необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

Телефон справочной службы по вопросам предоставления мер социальной поддержки: 8-3452-68-88-86.

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# департамент социального развития Тюменской области , социальная поддержка

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