Тюменский фестиваль уличного кино получил грант конкурса "ЦЕХ"

| Фото: "Медиаполис" | Фото: "Медиаполис"

Фестиваль уличного кино стал победителем второй волны конкурса "ЦЕХ", направленного на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей. Проект получил грант в размере 50 тыс. рублей, сообщает тюменский "Медиаполис". Защита проходила в онлайн-формате на площадке ZOOM.

Фестиваль уличного кино — это мероприятие, где тысячи зрителей собираются на набережных, площадях и крышах домов, чтобы проголосовать за лучшие короткометражки светом фонариков. Фестиваль в 2019 году охватил более тысячи городов. В Тюмени он прошел на площади 400-летия, где горожане смогли познакомиться с творчеством начинающих режиссеров.

"Я рассказывала об особенностях фестиваля уличного кино и о том, насколько это событие поможет в продвижении и развитии регионального кино и креативных индустрий Тюмени. Грант мы планируем потратить на улучшение технического оснащения: большой экран, качественное световое и звуковое оборудование", — рассказала защитник проекта Светлана Малиновская.