Юргинские волонтеры Конституции проводят информационные акции

| Фото: Елены Чемакиной | Фото: Елены Чемакиной

Информационные акции по предстоящей избирательной кампании, связанной с внесением поправок в Конституцию, стартовали в Юргинском районе. Волонтеры Конституции рассказывают селянам об особенностях предстоящих выборов и раздают памятки.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заместитель директора Центра развития детей и молодёжи "Лидер" с. Юргинское Елена Чемакина.

Всего 18 волонтеров Конституции проводят в районе просветительские акции с 15 июня.

"На информационной точке у торгового центра стоят 12 волонтеров, остальные заняты обзвоном. В число волонтеров входят селяне старше 18 лет – это сотрудники центра, ДЮСШ, библиотеки и Комплексного центра социального обслуживания населения. Жители села охотно общаются с волонтерами. Задают вопросы по поправкам, времени и месте голосования, особенностях избирательной кампании. Всем селянам раздали буклеты с информацией. Всего более 70 человек охватили информационной акцией за один выход", - рассказала Елена Чемакина.

Волонтеры, которые обзванивают жителей Юргинского района старше 65 лет, интересуются состоянием их здоровья, спрашивают, смогут ли они прийти на избирательный участок или к ним лучше приехать для организации голосования на дому.

Территориальная избирательная комиссия Юргинского района определит волонтерам участки для голосования, на которых они окажут помощь людям с ограниченными возможностями здоровья или пожилым людям, пришедшим на участок. В период голосования волонтеры Конституции смогут работать общественными наблюдателями.

Анжела Лебедева