Тюменцы ждут запуск трех новых детсадов в 2020 году

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В областном центре с каждым годом значительно увеличивается количество детей, соответственно, возрастает и нагрузка на систему образования. Городу требуется больше школ и детских садов, учреждений, отмечает заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов.

Если в 2015 г. в Тюмени было 75 тысяч школьников, то в начале 2020 г. их число выросло до 105 тысяч. Детей дошкольного возраста в 2015 году было 46 тысяч, в начале 2020 года - уже 58 тысяч. Чтобы обеспечить всех детей местами в детсадах и школах, при этом не снизить уровень обучения, городу нужны новые и современные образовательные учреждения.

"В настоящее время в рамках реализации национальных проектов "Образование" и "Демография" в Тюмени идет строительство трех школ: в микрорайоне "Заречный" (1200 мест), в Казарово (360 мест) и в районе улиц Зелинского – Менделеева (1200 мест). Планируется, что уже в этом году учеников примет школа в Казарово, в 2021-м – в Заречном микрорайоне и в районе улиц Николая Зелинского – Менделеева", – сообщил депутат.

Одновременно в Тюмени строят четыре детских сада. Ожидается, что в 2020 году будут сданы в эксплуатацию три из них: в микрорайоне Ямальский-1 (350 мест), в микрорайоне Войновка (300 мест) и в микрорайоне Суходолье (295 мест). В целом планируется, что в 2021 году в городе появятся три новых школы и 17 детских садов.