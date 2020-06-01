Фестиваль моды, выставочный проект и уличный кинопоказ поддержали грантами в Тюмени

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

400 тыс. рублей составила материальная поддержка на реализацию проектов-победителей по итогам второй волны конкурса "Цех" в номинации мультицентра "Контора пароходства". Фестиваль модной индустрии, выставочный проект и кинопоказ под открытым небом ждут в конце 2020 года, сообщает пресс-служба мультицентра.

Один из победителей — театр моды "Либерти" запускает проект ежегодного городского фестиваля модной индустрии. Он будет состоять из образовательных лекций, стильного базара и мастер-классов по кастомизации одежды и обуви, а также по изготовлению дизайнерских предметов быта из старых вещей. "Событие поможет сформировать экосистему моды в городе, и не только рассказать локальным брендам о себе, но и наладить связи внутри профессионального сообщества. Тема фестиваля в 2020 году — креативная и экологичная переработка вещей", — рассказали в пресс-службе мультицентра "Контора пароходства". Мероприятие запланировано на осень в "Конторе пароходства". Проект получил 150 тыс. рублей.

Второй победитель — художественный проект "Все свои". Арт-событие "Синхронизация. Волокна информации" пройдет в выставочном пространстве мультицентра в октябре. Проект "Все свои" начался с выставки с одноименным названием в "Музейном комплексе им. И.Я. Словцова" в 2019 году. Он объединил творчество людей, для которых музей является местом, где человек самовыражается как сотрудник, посетитель и созидатель. Тюменцы увидели более 60 работ молодых художников в таких техниках как графика, живопись, инсталляция, ткачество, скульптура. В 2020 году целью организаторов является коллаборация тюменских художников и создание творческого сообщества. "Взгляд авторов направлен на создание комплекса арт-объектов, как визуального размышления на тему информации, синхронизации, их воздействия на человека и окружающую его среду. Проект реализует идею, создавая образ за счет множества переплетенных волокон, напоминающих артерии и структуру мышечной ткани", — добавили в мультицентре "Контора пароходства".

Выставочный проект получил 200 тыс. рублей.

А центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис" в сотрудничестве с "Международным фестивалем уличного кино" в третий раз организует просмотр короткометражных фильмов под открытым небом. Мероприятие пройдет на набережной около мультицентра "Конторы пароходства". На реализацию проект получил 50 тыс. рублей.

Отметим, номинация от "Конторы пароходства" в конкурсе "Цех" появилась в 2020 году. Всего эксперты получили 21 заявку. Инициативы победители реализуют на площадке мультицентра и на прилегающей территории набережной реки Туры.