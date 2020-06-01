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Пьяного бесправника автоинспекторам помогли задержать бдительные тюменцы

Происшествия, 18:16 17 июня 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Благодаря участию тюменцев автоинспекторы задержали пьяного водителя. Нарушитель катался по двору у дома по ул. Геологоразведчиков. Как выяснилось, у мужчины не было водительских прав, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Наряд ДПС остановил Subaru. 48-летний водитель был пьян, показания алкотестера составили 1,22 мг. Ранее он задерживался за рулем пьяным в 2005 году. Мужчина не получил водительское удостоверение.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пассажиром пьяного бесправника оказался хозяин машины. Когда инспекторы стали составлять протокол за передачу управления лицу в состоянии опьянения, мужчина попытался "договориться" с полицейскими. Несмотря на предупреждения об ответственности, он положил деньги в карман сиденья патрульного автомобиля.

Сотрудники ГИБДД вызвали следственно-оперативную группу. Теперь кроме наказания за передачу управления лицу в состоянии опьянения, автовладельца ждет ответственность за взятку.

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# взятка , пьяный водитель

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