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Стену народной памяти готовят к открытию в Тобольске

Общество, 17:54 17 июня 2020

ИА Тюменская линия

Мемориально-скульптурный ансамбль "Стена народной памяти - тоболяков Бессмертный полк" готовят к открытию в Тобольске.

Сформирована электронная база фотографий ветеранов фронта и тыла. Все, кто подал заявку, могут найти в базе своих героев. Вместе с именем будет указан номер и разворот стены, где разместят его портрет.

Чтобы найти фото, нужно скачать файл и запустить его. В разделе "Редактирование" нажать на значок "Найти и выделить", в появившейся строке ввести данные ветерана и нажать "Найти".

Напомним, ансамбль разместят на площади Победы в Тобольске. Он будет включать два объекта: монумент "Тоболяков бессмертный полк" и Стену памяти. На барельефе монумента изобразят шагающих фронтовиков, рядом на 12 стенах разместятся фотографии участников войны и тружеников тыла. Часть из них уже установлена. Открытие ансамбля запланировано после снятия ограничительных мер.

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# монумент , Стена памяти , Тобольск

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