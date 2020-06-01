Около тысячи произведений поступило на конкурс "Сибирская частушка"

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Около тысячи частушек прислали участники конкурса солистов и ансамблей народной культуры "Сибирская частушка".

Творческое состязание проходило в рамках X фестиваля-конкурса солистов и ансамблей народной культуры "Сибирские родники". Соревнования среди исполнителей частушек стало традиционным, его проводят в третий раз. В этом году "Сибирскую частушку" запустили 1 мая, она прошла в онлайн-режиме. Участники должны были записать и выслать видео организаторам.

Конкурс собрал много участников. "Мы сами не ожидали, что будет такая широкая география. Это очень приятно. Участвовали представители Хакасии, Барнаула, Кемерова, Новосибирска, Омска, Ишима, Тюмени, Тамбова, Челябинска, Екатеринбурга, Ямала, Белгородской области, Крыма и других городов и регионов. Среди тюменских проявили себя Центр русской культуры, Центр культуры и творчества "Тюмень", колледж искусств, Дворец "Пионер". Откликнулись гармонисты из Вагая, Абатского района и Тобольска", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполнительный директор III Всероссийского конкурса солистов и ансамблей народной культуры "Сибирская частушка", декан факультета музыки, театра и хореографии Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий Лилия Демина.

Самой младшей участнице творческого состязания было всего четыре года. Лилия Демина отмечает, что конкурс привлек много молодежи. Активно участвовали гармонисты, возраст которых перевалил за 70 лет. Тематика поэтических произведений была разной. Коллективы и отдельные исполнители представили на суд жюри солдатские и рекрутские частушки - конкурс был приурочен к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Были и произведения о России.

"Главное, не просто исполнить частушку, это четверостишие, а именно показать манеру исполнения. Частушка исполняется ярким, звонким голосом. Если представляли жанр страдания, то это должно быть страдание под балалайку или другой инструмент. Нам понравилось, что был выдержан стиль частушек", — добавила Лилия Демина.

Лучшие исполнители получат кубки из дерева, книги, кружки. Как отмечает Лилия Демина, кубок состоит из трех деталей. Обладатели награды должны сами собрать его воедино. Призы победители получат по почте.

Инна Пахомова