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Всероссийский выпускной для студентов пройдет режиме онлайн

Общество, 09:05 19 июня 2020

Министерство науки и высшего образования РФ | Фото: Министерство науки и высшего образования РФ

Всероссийский выпускной для студентов пройдет 27 июня в режиме онлайн, сообщает Министерство науки и высшего образования РФ.

Онлайн-выпускной в 2020 году станет серией мероприятий: это интеллектуальная онлайн-викторина, напутствия руководителей крупных компаний в социальных сетях, онлайн-лекции, челленджи и многое другое.

Кульминацией праздника будет онлайн-концерт, главными героями которого станут сами выпускники из разных уголков России. С поздравлениями к выпускникам обратятся ректоры университетов, главы корпораций и знаменитости. На концерте выступят любимые студентами артисты и популярные блогеры.

"Уверен, что первый всероссийский студенческий выпускной станет новой традицией – ежегодным летним праздником студенчества. Он не только объединит университеты, даст возможность на всю страну поздравить выпускников и рассказать истории лучших из них, но и позволит сказать слова благодарности преподавателям и родителям за их труды. Они их заслужили по праву", – отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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# Валерий Фальков , выпускной , онлайн , студетны

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