Онлайн-турнир по карате пройдет в Тюмени

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Соревнования по карате и рукопашному бою пройдут в Тюмени в онлайн-формате, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Несмотря на послабление ограничений, проведение соревнований в привычном формате пока невозможно. Так, в онлайне состоится турнир "НЕГЕ" по боевым комплексам и ката карате, посвященный 75-летию Победы.

Соревнования проводятся среди юношей и девушек в возрасте от 6 до 17 лет – воспитанников спортивных клубов, школ и секций по карате и рукопашному бою.

Площадкой для соревнований станет мессенджер Viber. Заявки принимаются с 19 по 22 июня. Для участия необходимо снять видео с выполнением ката или боевого комплекса в домашних условиях и отправить видео в Viber главному судье соревнований Евгению Соснину.

"Это наш первый опыт организации соревнований в таком формате. Приглашения поучаствовать отправлены не только тюменским спортсменам, но и коллегам из Урая, Тобольска, Ялуторовска. Надеемся, что засидевшиеся на самоизоляции спортсмены проявят активность. Помимо меня оценивать выступления будут еще два приглашенных судьи. Награждение победителей и призеров состоится после снятия всех ограничений", – пояснил главный судья соревнований.