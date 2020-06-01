Единый центр оперативного реагирования появится в Тобольске

| Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Создание Единого центра оперативного реагирования как сегмента АПК "Безопасный город" - важный этап для администрации Тобольска.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы в Тобольске обсуждали в городской администрации представители местной власти с начальником ГУ МЧС России по Тюменской области Артуром Хачатряном и его заместителями 18 июня.

"Создание Единого центра оперативного реагирования как сегмента АПК "Безопасный город" сейчас для нас важный этап. Он обязательно должен появиться в нашем городе, так как направлен на предупреждение и оперативное реагирование на возникновение кризисных ситуаций и происшествий. Для комплексной информатизации процессов функционирования ЕДДС во взаимодействии с местными и региональными дежурно-диспетчерскими службами и "Cистемой-112" в части повышения общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также для отработки пилотных решений, реализуемых на территории муниципального образования", - рассказал глава города.

Максим Афанасьев и Артур Хачатрян говорили и о пожарной безопасности, защите населения от техногенных и природных ЧС. Рассмотрели пути дальнейшего развития противопожарной службы для укрепления защиты территорий.

Анжела Лебедева