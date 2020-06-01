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Пес по кличке Ликер ищет хозяина

Общество, 18:53 22 июня 2020

из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" | Фото: из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Пятилетний пес по кличке Ликер ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Найден 1 декабря 2018 года по ул. Пражская, 17 с рваными ранами на морде. Онкология, осталось жить год. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контактный телефон для будущих хозяев: 8-912-382-62-68 (Татьяна).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" | Фото: из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Дарья Казакова

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# потеряшки

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