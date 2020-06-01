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На онлайн-экскурсию приглашает музей кукол Сергея Образцова

Общество, 10:13 20 июня 2020

www.puppet.ru/muzey | Фото: www.puppet.ru/muzey

На онлайн-экскурсию по музею приглашает театр имени Сергея Образцова, сообщает Министерство культуры РФ.

Часовая экскурсия "Вокруг света с куклами" является частью проекта "Большие гастроли – онлайн" и начнется на сайте проекта 20 июня в 15 часов по московскому времени. Заслуженный работник культуры РФ Ольга Шестерекова расскажет зрителям об уникальных театральных куклах со всего света – от античности до наших дней. Трансляция экскурсии будет доступна по ссылке.

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# виртуальная экскурсия , онлайн-трансляция , театры

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