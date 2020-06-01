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Тюменцы поздравляют медиков с профессиональным праздником

Общество, 12:54 20 июня 2020

Минздрав во ВКонтакте | Фото: Минздрав во ВКонтакте

#СердцеМедикам: тюменцы поздравляют медицинских работников с профессиональным праздником.

ДК "Водник" в своих соцсетях проводит акцию #СердцеМедикам. Как пояснили организаторы "Вслух.ру", свое сердце могут подарить все желающие. Его можно испечь, нарисовать, вышить, сделать аппликацию, поделку. Свою работу нужно сфотографировать (или сфотографироваться с ней), прислать в личные сообщения во "ВКонтакте" и "Инстаграме" @dkvodnik. Можно опубликовать на своих страницах в соцсетях.

Дети уже представили свои творения, подготовив рисунки и поделки.

Пока поздравить медиков и поблагодарить их за труд можно только онлайн. Но если предстоит обратиться за медицинской помощью в ближайшие дни, авторы могут подарить оригиналы сделанных сердец врачам и медсестрам.

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