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Жительница Боровского организовала бесплатные онлайн-курсы

Общество, 13:43 20 июня 2020

скрин онлайн-курсов Ульяны Любимовой | Фото: скрин онлайн-курсов Ульяны Любимовой

Жительница пос. Боровский Ульяна Любимова запустила бесплатные онлайн-курсы для отработки навыков ХХI века.

На онлайн-платформе девушка разместила готовые сценарии мероприятий, игры, идеи необычного времяпрепровождения для детей, подростков и их родителей. Информация также может быть полезна для вожатых и руководителей пришкольных лагерей.

Можно выбрать один из трех бесплатных курсов.

"Идея пришла, когда мои дети начали подрастать. Я поняла, что заниматься с ними стало сложнее, да и в интернете найти сгруппированный материал для их возраста почти невозможно. Тогда я решила создать проект, где обучение и игра тесно переплетались. Поделиться опытом бесплатно – это была ключевая идея, - рассказывает Ульяна Любимова. - Главная моя цель - выработать у подрастающего поколения навыки, которые, наравне с интеллектуальными, прививаемыми в школе, потребуются им в будущем: коммуникабельность, креативность, командная работа, память и внимание".

Доступ к курсам свободный для всех, нужно пройти регистрацию на странице levelbox-game.com/lager, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

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