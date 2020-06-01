Врачи Тюменской области получат премию "Призвание"

| Фото: Перинатальный центр в Instagram | Фото: Перинатальный центр в Instagram

Коллектив акушеров-гинекологов и неонатологов под руководством доктора Динелия из Тюмени отметят премией "Призвание" за проведение уникальной операции на кухонном столе в деревенском доме, в ходе которой врачи спасли жизнь беременной и новорожденного.

Церемония пройдет в Москве в 20 раз. Премией "Призвание" отметят группу ученых из Новосибирского центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" за создание первого в России теста на коронавирус. Сотрудникам НИИ кардиологии Томского НИМЦ и ООО "Лорге Медикал" вручат премию за создание системы электронного картирования сердца и решения фундаментальных вопросов развития аритмий.

Московских врачей под руководством главврача НИИ скорой помощи им. Склифосовского Алексея Токарева поблагодарят за экстренное перепрофилирование больниц в инфекционные стационары.

Церемонию награждения проведут телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева, профессиональный врач скорой помощи, музыкант Александр Розенбаум, сообщает "Тюменская область сегодня".