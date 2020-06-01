Перенесены сроки съемок тюменского сериала "Сквозь камни"

| Фото: керчь-город.рф/ | Фото: керчь-город.рф/

Съемки проекта "Сквозь камни" про оборону Аджимушкайских каменоломен, Керчь в 1942 году должны были начаться в июне 2020 года. Но в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире организаторы приняли решение о переносе на 2021 год.

В состав съемочной команды войдут кинематографисты из Тюмени и Москвы, а режиссером мини-сериала станет Денис Гуляр.

"Команда приняла решение отложить производство, потому что съемочный период подразумевает большое скопление людей, работу команды и массовые сцены. Ввиду сложившейся ситуации очень сложно прогнозировать работу, а кино — это планирование и точные даты. Каждая смена стоит очень дорого, и мы не можем позволить себе эти риски. Мы дождемся окончания ситуации с пандемией, решения всех вопросов относительно массовых мероприятий и будем строить новую стратегию работы над проектом", — рассказал креативный продюсер сериала Андрей Зубов.

"Сквозь камни" — история про военный гарнизон, который укрывал мирных жителей от армии рейха в катакомбах каменоломен. Тогда под землю спустились по разным данным 17–19 тысяч человек, а на поверхность нацисты вывели всего лишь семь пленных солдат. История основана на реальных событиях. Ее команде создателей рассказал Михаил Радченко, последний свидетель тех событий. Они познакомились с ним в 2015 году на проекте: "Победа — одна на всех!", сообщает Moi-portal.ru.