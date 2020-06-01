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Андрей Потапов следит за исполнением наказов своих избирателей

Общество, 12:01 20 июня 2020

duma.tyumen-city.ru

В избирательном округе № 18 города Тюмени полным ходом идет комплексное благоустройство дворовых территорий. Работы проводятся в рамках муниципальной программы и в соответствии с наказами жителей округа.

Депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов оценил ход работ по адресу: улица Жуковского, 76. В рамках реконструкции двора здесь буду сделаны новые тротуары, расширены парковочные карманы, смонтируют линию наружного освещения. Для детей установят две детские площадки, а для подростков и любителей здорового образа жизни - турниково-тренажерный комплекс. Обновленный двор украсят клумбы, деревья и кустарники. В настоящее время подрядчик приступил к подготовительным и демонтажным работам.

Согласно договору строители должны сдать объект до 1 ноября 2020 года, однако, по словам представителя управы Ленинского округа, при благоприятных погодных условиях работы могут завершиться раньше указанного срока.

Андрей Потапов запланировал встречу на благоустраиваемой территории с жильцами близлежащих домов и специалистами управы после снятия ограничительных мер.

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# благоустройство дворов , гордума

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