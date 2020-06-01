Мониторинг для предупреждения распространения гаффской болезни продолжается в Тобольском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Специалисты продолжают ежеквартальный мониторинг на озере Андреевское Тобольского района по предупреждению распространения гаффской болезни, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Очередной выезд по отбору проб для проведения мониторинговых исследований состоялся 17 июня. На озере Андреевское отобрали пробы воды, придонного грунта, рыбы, прибрежной почвы для микробиологических, паразитологических, вирусологических, санитарно-химических, токсикологических и радиологических исследований, а также постановки биологической пробы. Также для исследования взяты пробы воды из самоизливающейся скважины, после блок – бокса для водоочистки воды и из реки Алымка в деревне Ачиры.

Напомним, последние случаи заболевания гаффской болезнью в Тюменской области были зафиксированы в октябре 2019 года. Гаффская болезнь - острое заболевание, которое пока плохо изучено, специфического лечения нет. Установлено, что источником заболевания для млекопитающих является рыба, в частности, окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека - острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.