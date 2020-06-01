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Российский боец Александр Волков уступил Кертису Блейдсу на турнире UFC

Спорт, 11:48 21 июня 2020

UFC | Фото: UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Волков проиграл американцу Кертису Блейдсу в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе, сообщает Р-спорт.

Главный бой вечера продлился пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Блейдсу (49-46, 48-47, 48-46).

Американец сохранит третье место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. На его счету теперь 14 побед при двух поражениях в MMA, один поединок с участием Блейдса признан несостоявшимся.

Волков в Лас-Вегасе уступил в восьмой раз за карьеру, в его активе осталась 31 победа. Россиянин занимает седьмую позицию в тяжелой весовой категории.

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# единоборства , смешанные единоборства

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