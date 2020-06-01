В российских лагерях отдохнут около пяти миллионов детей

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Около пяти миллионов детей смогут отдохнуть в российских лагерях в этом году. Об этом заявил замминистра просвещения РФ Денис Грибов, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что всего будут работать около 2,1 тысячи стационарных детских лагерей.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, требования носить маски и перчатки детьми и сотрудниками лагерей нет, они обязательны лишь на пищеблоке. Самое жесткое из требований в этом году - это работа в закрытом режиме и исключением родительских дней.