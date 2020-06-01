Шестнадцать выпускников Казанского района окончили школу с медалями

Фото: администрация Казанского района Фото: администрация Казанского района

16 выпускников школ Казанского района завершили обучение с отличием. Вместе с аттестатами они получили медали "За особые успехи в учении".

Как рассказала начальник отдела образования администрации муниципалитета Елена Ломовицкая, всего в районе 142 выпускника 11-х классов. Девять классов окончили 219 ребят, из них 10 - с отличием. Все отличники показали не только успехи в учебе, но и активно участвовали в общественной жизни школы и района.

Все ребята получили аттестаты в торжественной обстановке, но с соблюдением санитарных требований. Выпускников приглашали группами до 12 человек. Они использовали маски и соблюдали социальную дистанцию.

Елена Ломовицкая добавила, что Единый госэкзамен планируют сдавать 97 школьников. Также к ним присоединятся шесть выпускников прошлых лет. Самый популярный предмет - русский язык, его сдают все выпускники. 60 выбрали обществознание, 46 - математику профильного уровня. Также среди популярных предметов физика, химия, история, биология и информатика.

Евгения Шевцова