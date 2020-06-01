В Тюмени перекроют движение по проезду Геологоразведчиков

| Фото: Тюмень-наш дом | Фото: Тюмень-наш дом

Движение транспорта временно прекратят на участке по проезду Геологоразведчиков в Тюмени с 1 июля по 31 августа, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Изменения в схеме движения будут внесены в связи с капитальным ремонтом теплосетей на участке от дома № 9 до дома № 2а по проезду Геологоразведчиков.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Схемы объезда: ул. Республики, ул. Мельникайте, межквартальные проезды.