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В Тюмени перекроют движение по проезду Геологоразведчиков

Общество, 08:07 24 июня 2020

Тюмень-наш дом | Фото: Тюмень-наш дом

Движение транспорта временно прекратят на участке по проезду Геологоразведчиков в Тюмени с 1 июля по 31 августа, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Изменения в схеме движения будут внесены в связи с капитальным ремонтом теплосетей на участке от дома № 9 до дома № 2а по проезду Геологоразведчиков.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Схемы объезда: ул. Республики, ул. Мельникайте, межквартальные проезды.

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# движение , ограничение , перекрытие улиц

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