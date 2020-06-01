Водителя Nissan оштрафовали за два нарушения

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

К административной ответственности привлекли 43-летнего водителя автомобиля Nissan Murano инспекторы полка ДПС ГИБДД, сообщает управление ГИБДД по Тюменской области.

Видео с грубыми нарушениями ПДД размещено на одном из тюменских автомобильных форумов. Водитель выехал на встречную полосу, пересекая две сплошных линии разметки, и показал другим участникам движения неприличный жест.

На мужчину составлены административные материалы по ст.12.15.ч.3 КоАП за выезд на встречную полосу, штраф - 5 тыс. рублей. Также по ст.12.19 ч.3 за остановку далее первого ряда от края проезжей части, штраф - 1,5 тыс. рублей.