Астрономическая неделя в Тюмени

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Максимум блеска долгопериодических переменных звезд, кометы и пик метеорного потока Июньских Боотид увидят тюменцы в ночном небе с 22 по 28 июня.

По данным портала Astronet, из планет Солнечной системы для наблюдений доступны все.

Меркурий на неделе завершает вечернюю видимость. Пока его еще можно найти в вечерних сумерках у западного горизонта в созвездии Близнецов. В телескоп Меркурий выглядит как небольшой серп без особых деталей.

Венера в середине недели сменит движение с попятного на прямое. Планета видна перед самым восходом Солнца в созвездии Тельца. При наблюдении в телескоп Венера выглядит как небольшой серп без деталей на поверхности.

Также перед восходом Солнца можно найти Марс. Он восходит над восточным горизонтом после полуночи. Искать красную планету нужно в созвездии Водолея, при наблюдении в любительский телескоп можно рассмотреть самые крупные детали на ней. Расстояние между Марсом и Землей постепенно уменьшается, а 13 октября красная планета вступит в противостояние с Землей, близкое к великому.

Газовый гигант Юпитер продолжает попятное движение по созвездию Стрельца. В широтах Тюмени планета восходит около 22 часов 30 минут, к 2 часам достигает кульминации. В телескоп можно рассмотреть полосы на поверхности планеты и Большое Красное пятно - самый крупный атмосферный вихрь в Солнечной системе. Также при хороших условиях наблюдения можно рассмотреть самые крупные спутники Юпитера: Ио, Европу, Каллисто и Ганимеда.

Рядом с Юпитером можно найти Сатурн. Планета восходит в 22 часа 45 минут в созвездии Козерога. Планета движется в обратном направлении. В телескоп хорошо видно ее кольцо и самый крупный спутник - Титан. Другие относительно яркие спутники Сатурна можно увидеть в аппаратуру с диаметром объектива от 100 мм.

В еще более мощную аппаратуру и прир хороших условиях наблюдения можно увидеть Уран и Нептун. Обе планеты восходят после полуночи и перемещаются в одном направлении с Солнцем. Уран на неделе проходит по созвездию Овна, Нептун - Водолея. Еще одну карликовую планету - Плутон - можно наблюдать только в мощный телескоп с диаметром объектива от 250 мм при идеальных условиях, близких к экваториальным.

Из комет на неделе можно увидеть PANSTARRS (C/2017 T2) и ATLAS (C/2019 Y1) в созвездиях Гончих Псов и Малого Льва соответственно. Еще одна - ATLAS (C/2019 Y4) -движется по созвездию Ориона, комета Энке проходит по созвездию Близнецов, а SWAN (C/2020 F8) - в Возничем. Из астероидов самой яркой на неделе будет Веста в Близнецах.

Еще одно красивое астрономическое явление - пик метеорного потока Июньские Боотиды - можно увидеть 27 июня. В это время Земля проходит сквозь орбиту кометы Понса-Виннеке. Радиант звездопада находится в созвездии Волопаса. Однако активность Июньских Боотид достаточно низкая - при безоблачном небе можно наблюдать всего около 10 метеоров в час.

Также всю неделю в вечерних сумерках возможно появление серебристых облаков.

Евгения Шевцова