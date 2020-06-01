Акции ко Дню молодежи стартовали в Тюмени

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Акции ко Дню молодежи пройдут в Тюмени с 22 по 27 июня. Детская школа искусств "Этюд" Тюмени выступает организатором двух предпраздничных акций и одного конкурса.

"Молодые лица Тюмени" - эта акция предполает изложение в соцсетях рассказа о молодых тюменцах, имеющих достижения в образовании, культуре, творчестве, спорте с поздравлением молодежи Тюмени с праздником, сообщают организаторы.

Для участия в акции необходимо выложить рассказ и прописать хэштеги #ДеньмолодежиТюмень #МолодыелицаТюмени #Тюменьмолодая #МолодежьТюмени #Деньмолодежи.

Для участия в акции "Спасибо, наставник!" молодым тюменцам предлагают рассказать в соцсетях о своих наставниках, тех, кто внес значительный вклад в становление как личности и профессионала своего дела. К рассказу следует прописать хэштеги #Спасибонаставник #ДеньмолодежиТюмень #Тюменьмолодая #МолодежьТюмени #Деньмолодежи.

"С 22 по 27 июня приглашаем принять участие в конкурсе идей "Моя Тюмень". Излагайте ваши идеи в свободной форме в информационных постах социальных сетей, коротко описав идею своего проекта. Ставь хэштеги #КонкурсидейМояТюмень #ДеньмолодежиТюмень #Тюменьмолодая #МолодежьТюмени #Деньмолодежи. Наиболее удачные идеи будут приняты в работу в администрации Тюмени, а авторы трех лучших - получат ценные призы", - говорят в Детской школе искусств "Этюд".

Для того чтобы рассказы участников акций попали на страницы ДШИ "Этюд" их нужно направить на адрес электронной почты: n_seliverstova@mail.ru.

Анжела Лебедева