Квартиры и машины подарят гостям фестиваля "Время Побед" в Тюмени

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

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Квартиры, автомобили и другие подарки войдут в призовой фонд фестиваля "Время Побед" в Тюмени, рассказала директор Благотворительного фонда развития города Лариса Зубцова.

Выиграть их можно, отвечая на вопросы викторины на любой из площадок фестиваля "Время Побед" с 25 июня по 1 июля.

"Идею провести викторину предложили почетные граждане региона и руководители некоммерческих организаций. Она посвящена 75-летию Победы. Вопросы охватят историю Тюмени и Тюменской области, роль их в Великой Отечественной войне, также затронем знание Конституции", - пояснила Лариса Зубцова.

Викторина пройдет в два этапа. На первом участники фестиваля выберут случайный вопрос из барабана на фестивальных площадках. При правильном ответе приз можно получить на месте. Также участники, назвавшие правильный ответ, могут поучаствовать во втором этапе. Он будет проходить в прямом эфире телеканала "Тюменское время" ежедневно в 20 часов. Организаторы случайным образом выберут из барабана номер участника и назовут его приз.

Участвовать могут и те, кто соблюдает режим самоизоляции - старше 65 лет и имеющие хронические заболевания. Для этого на вопросы викторины можно отвечать по телефону 8-800-234-22-22. Оператор зачитает участнику вопрос, ответить нужно в течение 5 секунд. При правильном ответе подарок можно получить до 12 июля в пункте выдачи призов или на площадке фестиваля. При этом организаторы предусмотрят необходимые меры безопасности.

"Мы хотим, чтобы тюменцы приходили не только за подарками, но и за хорошим настроением, без страха заболеть. Поэтому санитарным мерам уделим особое внимание", - заверила Лариса Зубцова.

Евгения Шевцова