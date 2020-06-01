Местные производители приглашают горожан на праздничные ярмарки "Покупаем тюменское!"

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Праздничные ярмарки "Покупай тюменское!" пройдут в Тюмени 27 и 28 июня, а также 1 июля в рамках фестиваля "Время Побед". В областном центре организуют 80 площадок, где горожане смогут приобрести продукты питания от местных производителей по выгодным ценам.

Как рассказал председатель совета директоров Западно-Сибирского союза производителей и переработчиков органической продукции "Биопродукт", руководитель агрофирмы "Русич" Сергей Пульников, свою продукцию представят около 20 местных товаропроизводителей.

"Мы соскучились по покупателям, а накопилось много новинок и того, чем хочется угостить тюменцев. На ярмарке будет представлен широкий спектр продукции – мясо, рыба, молочная продукция, кондитерские изделия, мороженное, иван-чай, и даже конфеты в виде пельменей. И все это по выгодным ценам без дополнительных наценок", - рассказал он.

На некоторых площадках будут работать полевые кухни, где горожан угостят горячим обедом.