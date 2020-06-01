Для гостей фестиваля "Время Побед" готовят ценные подарки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бытовую технику, квартиры, автомобили, а также сладкие подарки приготовили организаторы викторины, которая пройдет в Тюмени с 25 июня по 1 июля в рамках фестиваля "Время Побед". Участвовать в ней смогут жители города старше 18 лет, имеющие местную прописку.

Как рассказала на брифинге финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова, викторина пройдет в два этапа. На первом разыграют сладкие подарки и бытовую технику ежедневно на 178 площадках города с 8 часов 30 минут до 19 часов.

"На первом этапе викторины житель Тюмени может прийти на ближайшую к месту прописки площадку. Далее нужно достать карточку из специального бокса, ведущий зачитает вопрос и варианты ответа и даст несколько секунд на раздумья. В случае верного ответа, горожанин не только станет обладателем подарка, но и автоматически попадет во второй этап викторины. Для этого ему нужно разборчивым почерком заполнить карточку и положить ее в специальный бокс. Ежедневно карточки со всех площадок станут собирать в одном большом прозрачном боксе", - пояснила Лариса Зубцова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Второй этап викторины пройдет также с 25 июня по 1 июля в эфире телеканала "Тюменское время". Здесь вопросы будут посложнее, а победителям достанутся однокомнатные квартиры в новостройках Тюмени и автомобили Лада Гранта. Особенность викторины в том, что одна и та же карточка сможет участвовать во втором этапе все семь дней.

Отслеживать процесс проведения викторины на втором этапе будет специальная комиссия в составе трех человек. Лариса Зубцова уточнила, что участники должны быть готовыми к телефонному звонку от ведущих и иметь с собой отрывную часть карточки.

"Сначала ведущий спросит номер карточки, которую человек вытягивал в первом этапе, а также фамилию, имя и отчество. Затем зададут вопрос и в случае правильного ответа участник станет обладателем квартиры или машины", - отметила Лариса Зубцова.

Поучаствовать в викторине смогут и те, кто старше 65 лет и находится на самоизоляции. Для этого им необходимо будет позвонить по многоканальному телефону 8-800-234-22-22. Оператор достанет карточку из бокса, зачитает вопрос и предложит два варианта ответа. В случае правильного ответа получить подарки можно в офисе БФРГТ (ул. Малыгина, 51/2) до 19 июля. Там же будут ждать тех, кто выиграл бытовую технику, квартиры и автомобили. Сладкие подарки выдадут на местах проведения первого этапа викторины.

Любовь Голышева