Молодежь Ялуторовска приглашают на онлайн-фотоквест

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска во ВКонтакте | Фото: Молодежный центр Ялуторовска во ВКонтакте

Онлайн-фотоквест "Мой Ялуторовск" пройдет с 19 по 30 июня. Его участниками могут стать жители города в возрасте от 14 до 30 лет. Фотоквест организован в рамках проекта "Мой город".

Как сообщают организаторы, Молодежный социально-деловой центр города, на выполнение задания участникам отводится два дня. Работы принимают до указанного срока.

Под работой необходимо указать: ФИО автора снимка; возраст автора; номер телефона; тема дня.

Критерии оценки работ: соответствие тематике задания - снимайте так, чтобы задание можно было угадать, глядя на фотографию, – 0-5 баллов; художественность - снимайте так, чтобы на фотографию было интересно и приятно смотреть, не зная задания - 0-5 баллов; оригинальность - снимайте так, чтобы, увидев вашу работу, соперники думали "мы до этого не догадались!" – 0-5 баллов; техника - оценивается качество исполнения снимка – 0-5 баллов; композиция - оценивается, грамотное и эффектное построение кадра – 0-5 баллов; отсутствие значительной цветокоррекции – 0-2 балла.

Альбом для загрузки фото.

Подведение итогов конкурса - 1 июля. По всем вопросам обращаться: специалист по работе с молодежью Лукашенко Ксения Юрьевна, телефон 2-00-63.

Анжела Лебедева