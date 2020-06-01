Нового начальника представили вагайским полицейским

| Фото: МО МВД России «Тобольский» | Фото: МО МВД России «Тобольский»

Нового начальника подполковника Андрея Бабикова представили личному составу отдела полиции №1 МО МВД России "Тобольский", сообщает пресс-служба ведомства.

Вся служебная биография Андрея Бабикова связана с Вагайским районом. После службы в армии он вернулся в родное село и в 2003 году поступил на службу в органы внутренних дел.

Начинал с должности следователя, через шесть лет был переведен в отделение уголовного розыска оперуполномоченным. После окончания в Уральского юридического института МВД России с 2013 года состоял в должности заместителя начальника отдела полиции № 1, дислоцирующегося в селе Вагай.

В настоящее время подполковник полиции Бабиков приступил к исполнению служебных обязанностей в новой должности.

Заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Тюменской области полковник полиции Булат Хайруллин пожелал новому руководителю продолжать ответственно и достойно выполнять свой служебный долг.