Более 43 тысяч племенных птенцов выращивают на новой птицефабрике в Юргинском

| Фото: ООО «РУСКОМ» | Фото: ООО «РУСКОМ»

Более 43 тыс. первых птенцов подрастают на птицефабрике ООО "РУСКОМ" в Юргинском районе.

Как сообщила заместитель директора по производству племенного репродуктора Екатерина Шабашева, ремонтный молодняк кросса ROSS-308 привезли из Тульской области за двое суток.

В возведенных производственных корпусах заранее подготовили необходимые для малышей условия. "Прогрели температуру воздуха до комфортных 33 градусов. Первые трое суток за ними установили круглосуточный уход – каждые два часа подсыпая сбалансированный комбикорм и меняя воду", - рассказала она.

Цыплят привезли на первую введенную в эксплуатацию восьмую площадку птицефабрики, здесь их будут содержать 128 дней. За это время специалисты проведут все необходимые ветеринарно-профилактические мероприятия, включая вакцинацию, и оценку их племенных качеств.

В октябре подросшую птицу переведут в цех содержания родительского стада, который сейчас достраивается, чтобы начать производство племенного инкубационного яйца.

Строительство ведется поэтапно, так, к началу июля планируют запустить работу еще одной площадки по выращиванию молодняка. Напомним, всего на объекте возводится девять площадок – три из них для ремонтного молодняка и шесть для родительского стада.

Напомним, племенной репродуктор рассчитан на производство более 38 млн штук инкубационного яйца ежегодно. Планируемая мощность комплекса составит 40 тыс. тонн мяса в год. Выход на проектную мощность намечен на 2021 год.

Параллельно для обеспечения качественными кормами и цыплят, и родительского стада ведется строительство нового комбикормового завода и реконструкция элеваторного комплекса в Голышмановском районе. Кроме собственного, будет востребовано и зерно, производимое сельхозпредприятиями Юргинского, Голышмановского, Омутинского и Ишимского районов.

Ирина Кургузова